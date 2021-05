Ce samedi, les terrasses des bars et restaurants ont rouvert. Une autre nouveauté est également entrée en vigueur: il n'y a plus de couvre-feu. En région bruxelloise, un événement a été lancé sur Facebook pour célébrer ces assouplissements sur la place Flagey, à Ixelles. L'événement a été créé par une page qui se fait appeler "Le CRI" et partagée par le collectif L'Abîme, organisateur du rassemblement "La Boum 2" le 1er mai dernier au Bois de la Cambre.

Ce samedi soir, nos journalistes présents sur la place Flagey ont pu constater la présence de centaines de personnes. Et pas seulement sur les terrasses des bars et restaurants. La place elle-même s'est transformée en une sorte de terrasse géante, avec une multitude de petits groupes de personnes venues boire un verre et discuter, assises à même le sol.

"Il y a énormément de monde. La place Flagey est bien remplie, pour ne pas dire noire de monde. Et le monde ne cesse d'affluer, il y a plusieurs centaines de personnes qui sont ici, qui viennent profiter d'une fin de journée qui se termine mieux que ce qu'elle n'avait commencé. Il ne pleut pas et il ne fait pas si froid que ça, et donc les gens affluent", a indiqué notre journaliste Mathieu Col, envoyé sur la place Flagey, vers 19h15.

Difficile de dire si les nombreuses personnes présentes place Flagey ont répondu à l'appel lancé sur Facebook ou si elles sont tout simplement venues profiter d'un moment de convivialité.

De son côté, la police a déployé quelques équipes sur place. Aucun heurt n'a été signalé à l'heure d'écrire ces lignes, vers 20h45. Reste à voir comment se déroulera la fermeture des terrasses de l'horeca à 22h et l'interdiction de se rassembler à plus de 3 personnes sur la voie publique, qui court de minuit à 5h du matin.

Utilisons la maturité qu'on réclame

Interrogé par nos soins dans l'après-midi de samedi, le bourgmestre d'Ixelles a indiqué vouloir faire confiance à toutes les personnes qui ont décidé de sortir et revivre. "L'objectif de la police n'est pas d'intervenir. Le premier objectif d'un bourgmestre, de qui que ce soit, c'est que les choses se passent le mieux possible. Donc moi, le pari que je veux faire, c'est que s'il faut dialoguer, on continuera à dialoguer. Mais à un moment donné, utilisons la maturité qu'on réclame, pour se dire qu'à 22h, on aura bien profité des terrasses, on aura été dehors. Demain, on peut aussi profiter de ces terrasses-là, et à 22h on peut se calmer et poursuivre autrement dans le respect des règles", a expliqué Christos Doulkeridis.