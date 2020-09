Ixelles: plus de 200 enfants de maternelle en quatorzaine

La commune d'Ixelles a appris dimanche que deux animateurs extrascolaires venaient d'être testés positifs au Covid-19 et quelque 210 enfants ont en conséquence étaient écartés lundi des écoles communales 7 et 8, conformément aux procédures pour lutter contre la propagation du virus, selon une information de la télévision locale BX1 confirmée par l'échevin ixellois de l'instruction publique Romain de Reusme (PS).



Ce sont des enfants de moins de six ans qui sont concernés. Ils ont été placés en quatorzaine chez eux. "La circulaire de l'Office de la Naissance et de l'Enfance (ONE) considère que comme les enfants de moins de six ans ne savent pas respecter la distanciation sociale, ils sont en contact direct avec le personnel des écoles et donc les enfants doivent être placés en quatorzaine", explique l'échevin. "Si les enfants avaient été plus âgés, ils n'auraient pas dû l'être."

Il remarque que le nombre d'élèves est important car les deux animateurs extrascolaires s'occupent de plusieurs classes. Ce sont 90 enfants dans une école et 110 dans l'autre qui ont été en contact avec eux. Les parents directement concernés ont été avertis dimanche par téléphone et par mail. Un mail a également été envoyé à l'ensemble des parents d'élèves des deux écoles dans un souci de transparence.