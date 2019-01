Ixelles: trois personnes sauvées des flammes

Un incendie avec 3 sauvetages s’est produit ce samedi matin. Les pompiers de Bruxelles sont intervenus vers 06h30 pour un incendie situé dans une maison à Ixelles, rue de l'Abbaye. Les secours sont rapidement intervenus sur les lieux de l’incendie. Deux auto-échelles, trois auto-pompes, 4 ambulances ainsi que les services de Sibelga et les forces de l’ordre étaient présents sur place.

Les pompiers ont dû forcer la porte du garage pour pénétrer dans la maison. Les trois occupants de la maison ont été branchés via un masque facial sur des bouteilles d'oxygène pour permettre leur évacuation. Ils ont été légèrement intoxiqués par la fumée et examinés par un médecin SMUR. Ils ont été soignés sur place dans les ambulances présentes. L'incendie était sous contrôle vers 07h15. La maison est devenue inhabitable. Les travaux de déblayage touchaient à leur fin en début de matinée. On ignore pour l’instant l’origine des flammes.