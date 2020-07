Ixelles: un homme poignardé à Flagey, un suspect interpellé

Un homme de 34 ans a été poignardé jeudi soir vers 22h00 sur la place Flagey à Ixelles, selon une information diffusée vendredi par BX1 et Sudinfo et confirmée par le porte-parole du parquet de Bruxelles, Denis Goeman. La victime a été transportée à l'hôpital dans un état critique mais ses jours n'étaient plus en danger vendredi matin. Un suspect de 28 ans a été interpellé.





Selon les premiers éléments de l'enquête, le coup de couteau a été assené au cours d'une bagarre qui a éclaté pour un différend d'ordre privé. La victime a été touchée au ventre. Le parquet a saisi un juge d'instruction pour tentative de meurtre et port d'arme prohibée. Il a également demandé que ce dernier émette un mandat d'arrêt à l'encontre du suspect. Celui-ci sera auditionné dans le courant de la journée par le magistrat instructeur, qui doit décider de son placement éventuel en détention. Le suspect est connu des autorités judiciaires.