Ixelles: une femme blessée dans l’incendie de sa cuisine

Les pompiers de Bruxelles sont intervenus, lundi vers 21h00, pour un feu de cuisine dans un appartement situé avenue de la Couronne à Ixelles. L'habitante a été intoxiquée et brûlée aux membres inférieurs et supérieurs. Elle a été évacuée vers l'hôpital.

"Le feu a pris dans la cuisine d'un appartement au premier étage, au sein d'un bâtiment de cinq étages", a expliqué mardi matin un porte-parole des pompiers de Bruxelles. "À notre arrivée, la fumée avait envahi la cage d'escalier. On a évacué l'habitante de l'appartement. Elle a été transférée à l'hôpital avec une intoxication à cause de la fumée et des brûlures aux mains et aux jambes", a-t-il dit.

"Nous avons aussi évacué, via l'auto-échelle, plusieurs habitants qui s'étaient réfugiés sur des balcons, bien qu'ils étaient en sécurité chez eux", a ajouté le porte-parole. "L'extinction a été rapide. Les pompiers ont ventilé l'immeuble et les habitants ont pu regagner leur logement".

L'origine de l'incendie reste à déterminer. Par ailleurs, les pompiers conseillent de toujours fermer les portes, dans la mesure du possible, sans se mettre en danger, avant de quitter un lieu où un incendie s'est déclaré, de manière à ce que la fumée ne se propage pas.