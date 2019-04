Ixelles: une voiture hybride prend feu, les pompiers la mettent dans un container rempli d'eau

Les pompiers de Bruxelles sont intervenus dimanche soir rue Volta à Ixelles pour une voiture hybride en feu. Celle-ci a dû être plongée dans un container rempli d'eau pour le refroidissement des cellules de la batterie, selon Walter Derieuw, porte-parole des pompiers.

"Les pompiers sont intervenus dimanche soir vers 23h45 pour une voiture en feu sur la voie publique rue Volta à Ixelles. Sur place, ils ont constaté qu'il s'agissait d'une voiture plug-in hybride", a expliqué Walter Derieuw lundi matin. "Après extinction de l'incendie et compte tenu d'un possible emballement thermique des cellules de la batterie, il a été décidé de plonger la voiture dans un container rempli d'eau. Les pompiers ont utilisé le container du site d'assemblage automobile de Forest, qui est prévu pour cela. La grue du Siamu de Bruxelles a déplacé la voiture dans le container, lequel a ensuite été transporté vers le site de Forest sous escorte d'une auto-pompe et de la police", a poursuivi le porte-parole des hommes du feu."Le container a été rempli d'eau et la voiture y a été plongée. Elle y restera le temps nécessaire pour le refroidissement des cellules de la batterie", a encore précisé M. Derieuw.