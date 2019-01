Jette: trois véhicules s'embrasent en pleine nuit sur un parking

Les pompiers sont intervenus dans la nuit de samedi à dimanche pour 3 véhicules en feu sur le parking d'un complexe de logements sociaux situés avenue Van Overbeke à Ganshoren, selon une information rapportée dimanche par le journal local La Capitale et confirmée par le porte-parole des pompiers de Bruxelles, Walter Derieuw.



L'intervention a eu lieu vers 03h00 du matin. C'est un particulier qui a alerté les secours. Le rapport des pompiers ne fait pas mention de la cause de l'incendie. Il ne précise pas non plus si le feu a pris naissance dans un seul véhicule ou à bord de plusieurs. Il n'est, par conséquent, pas possible d'affirmer que l'incendie a été déclenché de manière intentionnelle. L'origine du sinistre pourrait être accidentelle.