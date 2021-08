Un policier blessé par balle lors d'une perquisition à Jette

Un policier de la zone de police Bruxelles-Midi (Anderlecht, Saint-Gilles et Forest) a été blessé par balle à la main à Jette, mardi vers 06h00 du matin, durant une fusillade qui a éclaté lors d'une perquisition réalisée sur le territoire de la zone de police de Bruxelles-Ouest (Molenbeek-Saint-Jean, Koekelberg, Jette, Ganshoren et Berchem-Sainte-Agathe), selon une information de Sudinfo confirmée par la police de Bruxelles-Midi. Il a été transporté à l'hôpital, mais ses jours ne sont pas en danger.



Selon la police, l'équipe spéciale d'intervention de la zone de police locale a procédé mardi au petit matin à une perquisition domiciliaire dans le cadre d'une enquête judiciaire. Une fusillade a éclaté et un policier a été blessé de manière importante à la main. Une enquête a été ouverte pour établir les circonstances des faits et identifier le tireur qui a blessé le policier.