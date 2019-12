Jette: une mère de famille appelle le 112 pour signaler des maux de tête persistants, il s'agissait d'une intoxication au CO

Une famille de trois personnes, domiciliée au Clos Fernand Tonnet à Jette, a été emmenée vendredi en milieu de journée à l'hôpital pour une intoxication au monoxyde de carbone (CO), a indiqué en fin de journée Walter Derieuw, le porte-parole des pompiers de Bruxelles. Le père, la mère et leur enfant n'étaient pas dans un état critique.



La mère de famille a appelé le 112 pour signaler qu'elle souffrait de maux de tête depuis deux jours. Après lui avoir posé une série de questions, l'opérateur a conclu qu'il s'agissait probablement d'une intoxication au CO. Il a en conséquence envoyé des secours sur place.

A leur arrivée sur les lieux, les pompiers ont en effet relevé une concentration élevée de CO. Ils ont emmené les trois victimes à l'hôpital.

D'après les premiers éléments observés, l'intoxication aurait été causée par une mauvaise évacuation des gaz de combustion. Le boiler à gaz a été fermé. Les autres appartements ont été contrôlés, mais aucun autre problème n'a été constaté.