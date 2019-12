Jour J pour le réveillon de Noël: les frigos solidaires proposent des menus de fêtes adaptés pour TOUT LE MONDE (vidéo)

Le réveillon de Noël se prépare. Pour aider les plus démunis à réveillonner, il existe des frigos solidaires. Ces lieux d’échanges et de partages proposent des denrées alimentaires gratuites pour tous.

Jassan vient plusieurs fois par semaine s’approvisionner dans ce frigo solidaire situé à Saint-Gilles en Région bruxelloise. A quelques semaines de sa pension, il est bénéficiaire du CPAS, mais il ne parvient pas à terminer ses fins de mois… "Les gens sont gentils, on est à l’aise. On nous donne un coup de main", confie Jassan.

Une tonne de nourriture distribuée chaque semaine



Le principe des Frigos pour tous est simple : récupérer les invendus des supermarchés et les redistribuer aux plus démunis, du pain, de la viande, des légumes et du fromage notamment. Au total, cette association distribue à elle seule une tonne de nourriture chaque semaine. Et en cette veille de noël, les denrées alimentaires sont adaptées aux circonstances. "En période de Noël, on nous demande plus de crustacés, de poissons, des choses un peu festives", confirme Loubna Zinati, cofondatrice des "Frigos pour tous".

Mais ce n’est pas tout, les menus sont aussi adaptés en fonction du public. "Ils ont privilégié le poulet et les choses un peu Halal pour les musulmans. On va privilégier des sandwichs un peu mous ou du poulet pour les personnes âgées et ensuite il y a aussi des gens qui viennent de la rue et qui n’ont rien pour cuisiner, alors on va plutôt leur réserver des choses que l’on mange assez rapidement comme les sandwichs", explique Alexandre Vandaele, bénévole.



De la nourriture et... un peu de chaleur humaine



Les bénéficiaire des frigos solidaires ne cherchent pas uniquement de quoi se nourrir, mais aussi un peu de chaleur humaine. Alain n’a pas de famille. Ce soir, à défaut d’avoir de la compagnie, il pourra s’offrir un repas de noël : "Comme ça, j’ai quelque chose à manger pour ce soir, avec mon petit sapin et ma musique italienne", sourit Alain.