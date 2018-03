Journée d'hommage aux victimes des attentats de Bruxelles: le planning

La Belgique commémore ce jeudi les attentats de Bruxelles et Zaventem du 22 mars 2016. Les hommages organisés aujourd'hui sur les lieux des attaques sont avant tout pensés par et pour les victimes et leurs proches.

Cette année, pas de grands moments protocolaires comme l'an passé. Quelques prises de parole vont cependant avoir lieu, notamment au Memorial Garden, à proximité de l'aéroport de Zaventem. Le programme a été établi en collaboration avec les associations qui représentent les victimes et leurs familles.





A l'aéroport



Une minute de silence est organisée à Brussels Airport à 7h58, heure de l'attentat, en présence du Premier ministre Charles Michel. Un dépôt de fleurs est prévu.



La possibilité est également offerte de se recueillir dans le terminal à 11h00 et de se rendre ensuite à un hommage au Memorial Garden, où a été érigée la statue qui se trouvait dans le hall des départs lors de l'attentat. Les victimes et leurs familles pourront se retrouver en toute intimité à l'hôtel Sheraton.



Entre 13h00 et 15h00, elles pourront s'entretenir avec des délégations des services de secours et d'intervention. Elles auront encore la possibilité de visiter le hall 2, accompagnées de la police fédérale.





A Maelbeek



A la station de métro Maelbeek, les victimes seront accueillies à l'hôtel Thon entre 8h30 et 13h00.



Une minute de silence aura lieu à 09h11, heure à laquelle explosa la deuxième voiture de la rame de métro de la ligne 5, le 22 mars 2016. Elle sera suivie d'un dépôt de fleurs en présence notamment du Premier Ministre et du bourgmestre de Bruxelles, Philippe Close.



La Stib précise que les noms des victimes seront affichés dans la station. De la musique classique sera jouée. Les victimes et leurs proches auront la possibilité de se recueillir en privé dans la station de 10h30 à 13h00.



Le Premier ministre ira déposer des fleurs à 10h00 devant le monument situé petite rue de la Loi, entre le rond-point Schuman et le parc du Cinquantenaire, en hommage à toutes les victimes d'actes terroristes en Belgique et à l'étranger.



Un moment de rencontre privé est prévu de 10h00 à 15h00 dans le hall Horta du Palais des Beaux-Arts (Bozar) entre les victimes et des délégations des services de secours et d'intervention.



En hommage aux victimes, la Ville de Bruxelles a mis par ailleurs en ligne le 15 mars dernier les messages collectés et photographiés par les archivistes de la Ville de Bruxelles devant la Bourse et à la station de métro Maelbeek.