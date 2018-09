Journée sans voiture à Bruxelles: qu'est-ce qui sera autorisé ?

À Bruxelles, ce dimanche, ce sera la journée sans voiture entre 9h30 et 19h. Petit rappel: qu'est ce qui sera autorisé et qu'est ce qui ne le sera pas demain dans la capitale ? Très logiquement, il ne sera pas possible de circuler en voiture ou à moto dans la capitale et ce de 9H30 à 19H. Seuls les transports en commun, les taxis, les autocars, les corps diplomatiques et les véhicules de secours seront autorisés à circuler. S'y ajoutent les personnes handicapées détentrices d'une carte et les personnes qui ont une dérogation. Au total, ce sont 20.000 dérogations ont été distribuées.



Des parkings en périphérie mis à disposition

Pour tous ces usagers, la vitesse maximale sera limitée partout à 30km/h. Les réseaux STIB et de Lijn seront gratuits partout. Pour accéder à la capitale mieux vaut prendre le train. La SNCB mettra en place un "mobility-pass" au prix de 5 euros, histoire de voyager de façon illimitée à Bruxelles. Ceux qui souhaitent malgré tout venir en voiture dans la capitale sont invités à se garer dans un parking de dissuasion. Ils seront disséminés un peu partout en bordure de la Région.

Rappelons que tout n'est pas permis. Le code de la route reste d’application pour les cyclistes, piétons et autres sportifs qui envahiront les rues de Bruxelles. Pour eux et pour tous les promeneurs de nombreuses animations seront organisées à travers la capitale. Ils pourront par exemple prendre place à une longue table de 90 mètres installée Boulevard de Waterloo pour y partager un brunch provenant de l'un des nombreux food-trucks présents.