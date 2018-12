Evere: Jessy W., va être fixé pour avoir séquestré et violé deux jeunes femmes

La 54e chambre du tribunal correctionnel de Bruxelles prononcera mardi à 9h00 son jugement concernant Jessy W. Ce jeune homme originaire de Aiseau-Presles, dans le Hainaut, est prévenu pour avoir séquestré une jeune femme dans une cave à Evere pendant plusieurs mois en 2016 et pour l'avoir battue et violée. Il est également poursuivi pour des faits similaires commis sur une autre jeune femme en 2017.

La procureure a requis, lors des débats en novembre dernier, une peine de 15 ans de prison à l'encontre de Jessy W. pour viol, coups et blessures, séquestration, menaces et infraction à la loi sur le bien-être animal. Elle a également requis une mise à disposition du Tribunal de l'Application des Peines (TAP) pendant 10 ans et une interdiction à vie de détenir des animaux.Lors de son réquisitoire, la procureure a dépeint un homme "agressif, caractériel, antisocial et sadique". "Il torture des animaux, séquestre ses victimes, les oblige à faire à manger pour son père et lui. Il leur donne des coups lorsqu'elles refusent les relations sexuelles, les empêche de manger à leur faim...", a-t-elle notamment déclaré.



Le père pourrait également être condamné

La procureure a également requis une peine de 2 ans de prison ferme à l'encontre de Francis W., le père de Jessy W., pour non-assistance à personne en danger. "Il n'a pas pu inculquer le bien et le mal à son fils. Il l'a battu durant toute son enfance et s'est comporté de manière antisociale toute sa vie, lui-aussi", a-t-elle affirmé.Jessy W. est prévenu pour avoir violé, battu et séquestré une mineure. Cette dernière avait été découverte dans la cave de l'immeuble de la soeur de Jessy W., à Evere, le 10 décembre 2016. Elle y avait vécu pendant deux mois et demi, avec juste un matelas et une couverture. Elle était sous-alimentée et avait été violée et frappée chaque jour de sa détention par le prévenu. Ce dernier était alors en libération conditionnelle, après avoir été condamné pour des faits similaires par la cour d'appel de Mons.Jessy W. avait également agi selon le même modus operandi avec une seconde jeune femme, D.F., en 2017, alors qu'il venait d'être à nouveau libéré sous conditions.

Il l'avait séquestrée pendant plusieurs mois, là où il vivait avec son père à Aiseau-Presles, exerçant des violences quotidiennes sur celle-ci et abusant sexuellement d'elle.En octobre 2017, Jessy W. avait emmené D.F. de force avec lui à Lyon, pour échapper aux poursuites judiciaires. Ils avaient vécu dans la rue et dans des camps de sans-abri là-bas, où la victime a encore été violée, battue et menacée de mort. Ils avaient été interpellés le 8 décembre 2017, après que Jessy W. ait commis un vol dans une grande surface.