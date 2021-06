(C) Google Maps

Une tentative de braquage a eu lieu mercredi matin dans le supermarché Aldi de Koekelberg. Le braqueur a pris la fuite, sans avoir pu voler le contenu de la caisse.

Ce mercredi matin vers 8h30, un homme s'est présenté à la caisse du supermarché Aldi de Koekelberg, situé Chaussée de Gand, et a sorti un cutter en exigeant le contenu de la caisse. La caissière a réussi à fermer sa caisse, empêchant l'auteur de s'en emparer, malgré ses tentatives, nous a raconté une personne via le bouton orange Alertez-nous, ajoutant que "la caissière était choquée." Bredouille, le malfrat a pris la fuite et restait recherché en fin de matinée, nous rapportait la zone de police Bruxelles-Ouest. Celle-ci analysera les images de surveillance pour tenter de l'identifier.