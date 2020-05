Koekelberg: la gestion du stationnement confiée à l'agence parking.brussels

A partir du 1er juin 2020, l’Agence régionale bruxelloise du stationnement parking.brussels est chargée de faire appliquer le nouveau règlement communal de stationnement de Koekelberg, adopté le 4 mai dernier, nous indique un communiqué de l'agence. Parking.brussels assurera dès lors le contrôle du stationnement en voirie et la gestion des cartes de stationnement, tâches qui étaient respectivement effectuées par une société privée et par le service population de la commune.

A partir du 1er juin, les habitants de Koekelberg devront donc s'adresser au service clientèle de parking.brussels pour obtenir leurs cartes de dérogation communales ou régionales, totalement virtualisées, notamment via les antennes de parking.brussels de Molenbeek (rue de la Borne 14) ou de Jette (rue Léon Théodor 25).

Une permanence hebdomadaire est néanmoins toujours assurée à la Maison communale de Koekelberg (place Henri Vanhuffel 6). Ils pourront également accomplir leurs démarches par courrier électronique via l’adresse koekelberg@parking.brussels et obtenir toutes les informations utiles via le site internet https://parking.brussels.