Une explosion s'est produite dans un immeuble de Koekelberg, en région bruxelloise. Elle se serait déroulée au sixième étage du bâtiment de sept étages. Celui-ci est situé à l'angle de l'avenue de la Basilique et de l'avenue du Château. Comme nous pouvons le voir sur les images transmises par des témoins, la façade de l'immeuble a été endommagée.



La même explosion la nuit ou plus tard dans la journée aurait pu avoir des conséquences dramatiques

Les pompiers ont rapidement précisé les causes de la détonation. "L'explosion est survenue suite à une fuite de gaz. Il y a probablement eu une accumulation de gaz dans une gaine technique, qui a explosé. Donc les chaudières individuelles de tous les appartements qui sont sorties des murs. Des fenêtres ont volé en éclat et des pans de murs sont tombés", a indiqué Walter Derieuw, porte-parole de la zone de secours bruxelloise SIAMU. "Heureusement, le bilan humain est léger, avec cinq évacuations vers l'hôpital pour des blessés légers et/ou en état de choc", a-t-il ajouté. Le fait qu'il n'y ait pas de blessés graves ou de décès relève presque du miracle. "La même explosion la nuit ou plus tard dans la journée aurait pu avoir des conséquences dramatiques", nous a confié Walter Derieuw.

Tout le bâtiment a été évacué et les secours ont constaté des dégâts à tous les étages. "C'est très impressionnant. Il y a un morceau de la toiture qui a aussi volé. Mais la structure du bâtiment, je pense, n'est pas touchée", a conclu le porte-parole des pompiers.

La police a dressé un périmètre de sécurité. La circulation a été fermée dans l'avenue de la Basilique et l'avenue du Château.



