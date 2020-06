Koeklberg: un jeune cycliste percuté par un tram (vidéo)

Un accident est survenu entre un jeune cycliste et un tram à Koelkelberg en région bruxelloise, hier (samedi) vers 19h. L'incident s'est produit sur la ligne du tram 19 le long du parc Elisabeth.

Sur la vidéo prise par la caméra fixe d'un automobiliste - envoyée via le bouton orange Alertez-nous - on y voit le petit garçon être violemment percuté par le tram et projeté sur plusieurs mètres. "L'enfant a été légèrement blessé à la jambe", précise Françoise Ledune, porte-parole de la STIB. Plus de peur que de mal donc.

Pour rappel, le tram est prioritaire en toute circonstance et ce même si vous êtes sur un passage piéton.