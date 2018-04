Kompany pour pousser les jeunes bruxellois à apprendre le flamand: ça marche

L'office bruxellois de l'emploi a redirigé l'an dernier quatre fois plus de demandeurs d'emploi vers son homologue flamand VDAB, selon les chiffres du ministre flamand de l'Emploi Philippe Muyters (N-VA). Une hausse due à la campagne d'Actiris avec le Diable Rouge Vincent Kompany, selon un article du journal De Tijd paru mercredi.



Actiris a dirigé 1.210 Bruxellois vers le VDAB en 2017, quatre fois plus qu'un an plus tôt. Parmi eux, 855 (71%) ont depuis passé un entretien avec un agent de l'agence de l'emploi flamande. La moitié de ces demandeurs d'emploi ont débuté un parcours d'accompagnement. Le phénomène est dû en grande partie à la campagne d'Actiris avec Vincent Kompany baptisée "J'apprends le flamand avec Vincent" appelant les demandeurs d'emploi bruxellois à apprendre la langue de Vondel pour trouver plus facilement du travail.

La campagne a également entraîné une hausse du nombre de chômeurs bruxellois qui apprennent le néerlandais via le VDAB. En janvier 2018, l'agence a organisé deux fois plus de formations qu'à la même période l'an dernier. L'opération de communication avec Vincent Kompany était la première initiative concrète commune entre Actiris et le VDAB afin de contrer le chômage en Région bruxelloise, qui comptait en 2017 quelque 91.000 chercheurs d'emploi. La moitié des offres demandent d'être bilingue dans la capitale.