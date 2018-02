L'antiquaire laissé agonisant attaché et bâillonné par ses agresseurs à Bruxelles est décédé

Jean-Pierre Witmeur, l'antiquaire grièvement blessé lors du cambriolage de son commerce en mai dernier, est décédé en décembre à l'âge de 70 ans. Le parquet de Bruxelles a confirmé l'information donnée par le quotidien La Capitale. On cherche désormais à établir la cause précise du décès et/ou s'il y a un lien avec les blessures subies au cours de l'agression du mois de mai. L'enquête sur le cambriolage se poursuit mais le parquet ne souhaite pas faire de plus amples déclarations à ce sujet pour le moment.





Une blessure sérieuse à la tête



Le 12 mai 2017, la victime a été retrouvée dans un local à l'arrière de son magasin de la rue de la Madeleine par un voisin vers 14h30. Ses agresseurs l'avaient laissé là attaché et bâillonné. L'antiquaire présentait également une blessure sérieuse à la tête, probablement provoquée par un coup. Il avait été hospitalisé dans un état critique. Il avait dû séjourner un bon moment au service des soins intensifs. Il est décédé le 12 décembre dernier.