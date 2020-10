L'Athénée Royal Uccle 2 fermée, pas à cause du Covid mais de sa chaudière

Alors que l'air s'est rafraîchi ces derniers jours, la vieille chaudière de l'Athénée Royal d'Uccle 2 est tombée en panne mardi, ce qui a fait tomber les températures à 12°C, nous rapporte-t-on via le bouton orange Alertez-nous. Les élèves ont été licenciés l'après-midi et sont rentrés chez eux. Depuis, l'école est fermée. Ce jeudi matin, des réparateurs s'activaient toujours à remettre la chaudière en marche, ce qui devrait être fait encore aujourd'hui pour permettre la reprise des cours demain. Cette école avait déjà fait l'actualité l'an passé pour la vétusté de certaines installations, les professeurs excédés ayant même arrêter le travail pour manifester leur ras-le-bol. La rénovation de la toiture et le remplacement de la chaudière sont prévus pour l'été 2021.