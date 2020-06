L'Atomium rouvre ses portes au public avec des mesures particulières: "Nous avons installé une caméra thermique" (vidéo)

L'Atomium a rouvert ses portes lundi matin en présence notamment de la princesse Astrid et du prince Lorenz, de la Première ministre Sophie Wilmès ainsi que du bourgmestre de la Ville de Bruxelles Philippe Close, de l'échevine du Tourisme Delphine Houba et de l'échevine Zoubida Jellab, présidente de l'ASBL Atomium. La réouverture sera progressive, au rythme des mesures sanitaires prises pour le déconfinement.



La princesse Astrid a coupé le cordon de l'entrée pour marquer officiellement la réouverture du site. Durant la Brabançonne qui s'est faite entendre par après, le drapeau belge a repris sa place au sommet de l'Atomium. Un drapeau remerciant le personnel soignant avait été dressé à sa place au plus fort de l'épidémie.

Les autorités, qui portaient un masque, ont alors procédé à la visite. A leur sortie, elles ont échangé quelques mots avec les premiers visiteurs, qui ont pu entrer à partir de 11h30. Sophie Wilmès a expliqué qu'il était temps de commencer à revivre de manière sécurisée, en respectant les consignes sanitaires. La princesse Astrid, qui avait reçu à son arrivée un bouquet de fleurs, s'est vu offrir une reproduction de l'Atomium à son départ.

L'Atomium sera accessible du jeudi au lundi inclus, de 10h00 à 18h00. La capacité d'accueil a été limitée à 150 visiteurs en même temps. L'ascenseur ne peut être utilisé que par six personnes à la fois au lieu des 16 habituelles. La température des visiteurs est prise à l'entrée.

La gestion des flux sera analysée en temps réel, ce qui permettra d'adapter le parcours si nécessaire. Les tickets d'entrée s'achètent uniquement en ligne. La billetterie, le magasin et le restaurant restent pour l'heure fermés. Seul le snack à l'extérieur, privé de sa terrasse, permet d'acheter à boire ou à manger à emporter.

"Nous avons installé une caméra thermique qui prend la température en temps réel de chaque visiteur et observe si chaque visiteur porte bien son masque. Nous avons aussi placé des caméras de comptage, elle compte le nombre de visiteurs à l'entrée et à la sortie", a expliqué Alessandro Gazzetano, gérant d'une société de sécurité, au micro de Simon François et Philippe Godin.

Du gel hydroalcoolique est mis à la disposition du public. Les visiteurs sont invités à porter un masque. Un parcours à sens unique de circulation a été balisé et l'intégralité de la visite a été maintenue. Elle permet de découvrir l'exposition permanente sur l'Expo 58 et l'exposition temporaire sur le peintre Bruegel qui a été prolongée ainsi que d'accéder au panorama au sommet. Le public belge, qui sera plébiscité en cette sortie de crise sanitaire, représente en temps normal environ 30% des visiteurs de l'Atomium.