L'échevine d'Ixelles Marinette De Cloedt est décédée à l'âge de 54 ans

L'échevine ixelloise Marinette De Cloedt (MR) en charge de l'Instruction publique et de la Santé est décédée jeudi à l'âge de 54 ans, rapporte le quotidien La Capitale sur son site web.





Professeure et passionnée de poésie, Mme De Cloedt était échevine de l'Instruction publique à Ixelles depuis 2006. Elle était entrée en politique en 1988 aux côtés de son père Jean-Claude De Cloedt. "Marinette a toujours été passionnée par les enfants. Son travail pour l'Instruction publique, cela a été toute sa vie. Elle aimait tellement la vie, les enfants et ses écoles. C'est une grande perte pour tous les Ixellois. Elle était aussi impliquée dans le sport et les cantines pour les enfants. Et encore tellement de choses pour les enfants de la commune", a déclaré la bourgmestre d'Ixelles Dominique Dufourny.



Mme De Cloedt devait se présenter sur la liste du Bourgmestre lors des élections communales en octobre prochain.