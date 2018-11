Des oiseaux éventrent les sacs-poubelle des Bruxellois: voici les solutions mises en place

Après les rats, les renards et les chiens errants, ce sont maintenant les oiseaux qui s'attaquent aux sacs-poubelle déposés par les Bruxellois. Des corneilles, des pies et même des pigeons arrachent les sacs avant le passage des camions poubelles. Résultat: les trottoirs de la capitale sont jonchés d'ordures et de sacs-poubelle éventrés.



Les travailleurs de Bruxelles propreté emmènent les sacs mais ces sacs sont troués, une partie des déchets tombent au sol. Les éboueurs ne peuvent pas tout ramasser par manque de temps, ce sont donc les balayeurs des communes qui doivent nettoyer après le ramassage des ordures. Mais les balayeurs ne peuvent pas passer dans toutes les rues. Certaines restent donc pleine de déchets au sol.



La commune d'Ixelles a décidé de résoudre ce problème en mettant gratuitement à disposition des citoyens des poubelles en dur. Chacun peut obtenir sa poubelle, la remplir de plusieurs sacs, la déposer dans la rue avant le ramassage des ordures, enlever le couvercle et la remettre à son domicile après. Avec ce système, les sacs sont protégés des animaux.



L'échevine de la propreté et député bruxelloise Viviane Teitelbaum et Mac Loewenstein, député bruxellois et échevin de la propreté à Forest, ont interpellé la Région afin qu'elle finance pour tous les bruxellois ce type de poubelle en dur. La réponse de la région a été négative.