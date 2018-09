L'école Anneessens-Funck de Bruxelles fermée en raison d'un effondrement de plafond

L'institut Anneessens-Funck à Bruxelles a été fermé vendredi en raison de l'effondrement d'un pan de plafond dans le bâtiment. L'incident n'a pas fait de blessé et est lié aux fortes pluies tombées ces derniers jours sur la capitale, indique vendredi le cabinet de l'échevine de l'Instruction publique Faouzia Hariche (PS), confirmant ainsi une information parue sur le site de Bruzz. Des travaux de réparation débuteront dès samedi et l'établissement scolaire devrait rouvrir ses portes lundi prochain.





L'incident s'est produit dans la nuit de jeudi à vendredi, et personne n'était donc présent dans l'école, située rue de la Grande Ile, sur le territoire de la Ville de Bruxelles. Les fortes pluies tombées ces derniers jours sur la capitale ont provoqué des infiltrations dans une conduite d'eau et l'effondrement d'un pan de plafond dans une des classes."L'entièreté de l'établissement a été fermé par mesure de précaution et des vérifications sont en cours afin de s'assurer qu'aucun autre local du bâtiment n'est touché. L'école devrait rouvrir ses portes lundi prochain et les cinquante élèves qui suivaient leurs cours dans classes où s'est effondré le plafond les suivront dans des locaux libres du Palais du Midi", assure-t-on au cabinet de l'échevine.