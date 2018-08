L'ensemble (ou presque) de la commune de Schaerbeek passe en zone 30: qu'en pensent les habitants?

C’est une première en région bruxelloise : la commune de Schaerbeek va limiter à 30 kilomètres à l'heure la circulation sur l'ensemble de son territoire. Arnaud Gabriel et Elizabeth Wouters donnent tous les détails dans le RTL INFO 19H.

C’est devenu l’un des panneaux les plus visibles dans la commune : la zone 30 est partout sur les carrefours, à l’entrée des rues, il est impossible de passer à côté.







"Il y a des gens qui roulent quand même vite"

"Je pense que c’est bien, pour la circulation c’est mieux, il y a des gens qui roulent quand même vite, pourquoi pas", dit une dame derrière son volant. "C’est pour la sécurité, c’est très bon ça", dit un automobiliste. "C’est déjà assez pénible comme ça à 50, à 30, là, je n’ose même pas imaginer comment les chauffeurs, les conducteurs, vont être crispés dans leur véhicule", commente un autre.



"30 à l’heure, ce n’est pas évident"

Azeddine est taximan depuis une vingtaine d’années. Ces rues, il les connait par cœur, c’est son bureau à ciel ouvert. "Pour moi, 30 à l’heure, ce n’est pas évident, non", dit-il. Faire de la zone 30 une règle l’inquiète tout particulièrement. "A 30 à l’heure, on n’avance pas, à quelle heure on va arriver chez le client ? A quelle heure le client va arriver à sa destination ?", se demande-t-il.





"On a eu un certain nombre d’accidents mortels ces derniers mois"

Schaerbeek est la commune la plus peuplée de Belgique, avec 135.000 habitants. Avec cette modification, les autorités souhaitent fluidifier le trafic et surtout augmenter la sécurité. "On est à 45% de risque d’accident mortel lorsqu’il y a une collision avec un piéton ou un cycliste. Ce risque est réduit à 5% lorsqu’on est à 30km/h, donc on a vraiment un avantage important, et on sait qu’à Schaerbeek, on a eu un certain nombre d’accidents mortels ces derniers mois", explique Denis Grimberghs, échevin schaerbeekois de la Mobilité.

Vu du ciel, seuls quelques axes de la commune ici en orange sur la carte restent limité à 50 km à l’heure.

"Du calme, moins de pollution, et moins de danger"

Daniel vit ici depuis 6 ans. Il est plutôt favorable à cette limitation à 30 km/h. "Pour moi, c’est très bien, ça nous fait du calme, moins de pollution, et moins de danger, vu qu’il y a un parc tout près, il y a beaucoup d’enfants ici dans la rue, c’est positif, ici".

La zone 30 dans l’ensemble de la commune, c’est pour le 10 septembre... Ensuite les radars et les casse-vitesse s’occuperont de faire respecter la limitation.