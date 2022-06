L'entreprise alimentaire Viangro à Anderlecht bloquée ce matin par des militants de la cause animale: "On m'empêche de sortir"

L'entreprise alimentaire Viangro à Anderlecht est bloquée ce samedi matin par des militants de la cause animale. L'un des livreurs nous a contacté via le bouton orange Alertez-nous. Il est, selon lui, empêché de faire son travail ce matin. "On m'empêche de sortir et de faire mon travail", déplore-t-il.

Les activistes bloquent les trois entrées de l'entreprise. Ils dénoncent le financement de l'agriculture animale par l'état belge. Dans un communiqué, l'association écrit : "On peut observer que Viangro vend des produits désastreux tant sur le plan du bien-être animal que sur le plan environnemental mais se vante de les acheminer dans des contenants dits écologiques/durables. Tout ceci grâce à des modes de transports tout aussi désastreux".