La transformation de la gare maritime de Tour & Taxis à Bruxelles en un espace couvert de travail, de shopping et de loisirs a été dévoilée mardi matin.

C'est une installation à perte de vue qu'ont visité nos journalistes Nicolas Lowyck et Bruno Spaak ce mardi matin: environ 17.000 m² de panneaux sur les toits de la gare maritime, le principal bâtiment de Tour & Taxis.

Le site est désormais la plus grande usine solaire de la capitale. En tout, il compte près de 22.000 m² de panneaux, soit trois terrains de foot. De quoi couvrir la consommation de 1.150 ménages. "Une autre comparaison, c'est d'avoir retiré environ 1.000 voitures par an en permanence de la route", a ajouté Peter de Durpel, directeur général d'Extensa, le propriétaire du site de Tour & Taxis.

L'installation a duré deux mois, un record. La production a démarré le 1er février. Ce matin, sous un grand soleil, elle atteint le million de kWh. "Les besoins ici sur le site sont environ de 5 millions de kWh, donc 80% des besoins sont couverts par les panneaux qui sont ici", a expliqué Maarten Michielsens, PDG d'Energyvision, installateur des panneaux solaires.

Rien que la gare maritime s'étend sur 4 hectares. A l'intérieur, le bâtiment est totalement transformé. Autour de la structure historique en métal, une nouvelle structure en bois, plus écologique à transporter et à installer. "Et en fait, la gare maritime, in fine, c'est la plus grande construction en bois d'Europe", a renchéri Ismaël Boukamher, responsable de la Communication chez Extensa.

Une dizaine de sociétés y sont installées, dont des espaces de coworking - toujours sans réunion pour l'instant en raison de la pandémie de coronavirus.