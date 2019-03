L'homme qui était monté dans une grue à Bruxelles a été évacué mercredi matin

L'individu qui était monté dans une grue mardi matin, rue aux Laines à Bruxelles, et qui avait menacé de sauter, a été extrait de la grue vers 3h00 du matin mercredi, a affirmé la police de la zone Bruxelles Capitale-Ixelles. L'homme, sans titre de séjour valable, a été mis à la disposition de l'Office des Etrangers qui doit maintenant décider de son sort.



Un homme avait grimpé sur une grue de chantier mardi matin, rue aux Laines à Bruxelles, à côté du Palais de justice, et menaçait de sauter. Les raisons de son geste étaient indéterminées mais semblaient être en lien avec sa situation administrative irrégulière en Belgique. La police fédérale avait dépêché une équipe de médiateurs sur place, pour discuter avec l'individu et tenter de le convaincre de descendre. La rue aux Laines avait été fermée à la circulation.