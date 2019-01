L'incendie survenu samedi sur l'axe ferroviaire Nord-Midi n'était pas un accident

L'incendie sur l'axe Nord-Midi le week-end dernier n'était pas un accident, selon les premières constatations de la police fédérale. Il n'y aurait pas de lien avec les manifestants pour le climat.



"Nos collègues de la police des chemins de fer ont été sur place et ont dressé un PV. Les images vidéo des caméras sont analysées", a souligné un porte-parole de la police fédérale.



Le trafic ferroviaire a été interrompu pendant un moment, samedi à 09h45, entre Bruxelles-Nord et Bruxelles-Midi en raison d'un dégagement de fumée dans un tunnel à hauteur de Bruxelles-Congrès. Le gestionnaire du réseau Infrabel et la police ont ouvert une enquête après l'incendie, n'écartant pas la piste d'un acte malveillant.