L'ULB et la VUB ouvriront ensemble l'année académique 2019-2020

(Belga) L'Université libre de Bruxelles (ULB) et la Vrije Universiteit Brussel (VUB) tiendront une séance académique de rentrée commune le vendredi 20 septembre prochain, apprend-on mercredi sur le site de la VUB.

Les deux universités ont une origine commune remontant à 1834, année où l'Université libre de Belgique fut fondée par Pierre-Théodore Verhaegen. En 1842, l'université est renommée en Université libre de Bruxelles (ULB). Le 1er octobre 1969, la VUB est issue de la scission. "Un double anniversaire sera donc fêté en 2019-2020: nos 185 années ensemble et nos 50 ans de collaboration", lit-on sur le site. "Ensemble, nous sommes aujourd'hui plus liés que jamais à Bruxelles. Notre Région-capitale hyper diversifiée et multilingue est un laboratoire vivant rêvé que nos étudiants et chercheurs peuvent exploiter au maximum. Une approche que nous avons appelée weKONEKT.brussels", précise encore la VUB. L'ouverture de l'année académique se tiendra au parc du Cinquantenaire le vendredi 20 septembre prochain à 15h30 en présence du roi Philippe. (Belga)