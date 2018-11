L'un des organisateurs du rassemblement des gilets jaunes à Bruxelles se rétracte: "On a décidé de reporter la manifestation"

Un rassemblement de "gilets jaunes" devait se tenir à Bruxelles le 30 novembre. Après une rencontre entre les autorités communales et l'organisateur, la manifestation avait été autorisée. Mais revirement de situation ce lundi soir. Gary Ducran, l'un des organisateurs, se rétracte. Via une vidéo publiée sur son compte Facebook, il affirme que la manifestation est "annulée". Aucune confirmation de la police nous est, pour l'instant, parvenue.

"On avait prévu, mon groupe et moi, de faire la manifestation. Elle est annulée. Simplement parce que les gilets jaunes, c'est un mouvement du peuple. Donc c'est le peuple qui doit prendre la parole. Moi je n'ai pas pris la parole en tant que gilet jaune. Peut-être que les médias ont défendu mes propos mais je ne suis pas le porte-parole des gilets jaunes. Je suis juste un citoyen. Avec mon groupe, on a voulu créer une manifestation légale. Le problème c'est qu'à côté de ça, il y avait une manifestation illégale qui était prévue à Bruxelles et ça créé pas mal de polémiques. Ça créé des tensions, il risque d'y avoir beaucoup de débordements ce jour-là", explique Gary Ducran.





"On s'est rendu compte qu'on avait pas eu une concertation assez grande"



Selon lui, l'une des principales raisons de cette annulation serait d'ordre organisationnel. "On nous impose d'avoir un service d'ordre d'une personne pour 50 manifestants. Je ne sais pas si vous vous rendez compte mais on est incapable de savoir le nombre. Il peut y voir 100 personnes, 100, 100.000. On ne sait pas. On a décidé de reporter la manifestation avec date ultérieure. C'est la première raison. On s'est aussi rendu compte avec mon groupe qu'on avait pas eu une concertation assez grande (...)", indique-t-il.

Le gilet jaune annonce vouloir constituer un groupe plus "solide" en demandant l'aide de "juristes" et "de gens qui s'y connaissent en politique". Contactée par nos soins, la porte-parole de la police de Bruxelles Capitale-Ixelles Ilse Van de Keere nous indique ne pas avoir été tenue au courant d'une éventuelle annulation. Ce lundi soir, l'heure est donc à l'incertitude...