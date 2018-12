La 1ere "Green walk" belge aura lieu aujourd'hui à Bruxelles: en quoi consiste-t-elle?

Ce samedi, sera organisée la 1ere "Green walk" belge. Le but: se retrouver pour ramasser les déchets qui polluent nos rues. Le collectif belge de youtubeurs "Would you react ?" est à l'origine de cette initiative. La Green walk sera filmée puis potée sur les réseaux sociaux.

"Notre objectif lors de cette green-walk est de faire comprendre aux gens qu'on peut tous agir à notre échelle pour le climat. Un mouvement est désormais en marche. De plus en plus, les citoyens se sentent concernés et nous voulons jouer notre rôle d'influenceurs positifs sur internet au travers de cette future vidéo", explique le collectif via un communiqué.

"Would you react ?" compte sur sa communauté pour une mobilisation massive. En plus des abonnés, 14 influenceurs belges ont répondu à l'invitation. "Nous avons donc bien conscience de l'impact positif que pourra avoir cet événement en Belgique", précise le collectif. Sur place, un stand est prévu pour fournir le matériel nécessaire (gants, pince, blouse, etc...). Le rendez-vous est donné ce samedi à 13 heures, à la sortie de la gare de l'Ouest à Bruxelles.