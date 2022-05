La célèbre "Maison Cauchie", située juste à côté du Parc du Cinquantenaire, est à vendre

La "Maison Cauchie" à Etterbeek est à vendre. La demeure a été construite en 1905 par l'architecte Paul Cauchie et est classée depuis 1975. Elle se situe au 5 rue des Francs, à côté du Parc du Cinquantenaire. La "Maison Cauchie" est incontestablement l'une des plus belles demeures de style Art Nouveau de Bruxelles.

Le mobilier créé par Paul Cauchie est vendu avec la maison. Les murs de la maison sont recouverts de sgraffites, une technique de fresque qui consiste à creuser dans le mortier.



Défigurée à une époque par ses occupants qui n'hésitent pas à recouvrir les sgraffites de papier peint, puis abandonnée après la mort du couple Cauchie, la maison a failli être remplacée par un immeuble à appartements en 1971. Elle est finalement classée en 1975 avant d’être patiemment restaurée par ses nouveaux propriétaires, Guy et Léona Dessicy. Le couple est aujourd'hui décédé et ce sont ses enfants qui vendent la maison car son entretien coûte trop cher.

Brigitte Salama, agent immobilier chez Sotheby's Realty; explique qu'il ne s'agit pas d'une vente aux enchères: "Les offres seront remises par pli fermé et scellé et seront ouvertes chez le notaire. Il n'y aura pas de surenchère. On n'est pas dans une vente publique, mais on veut laisser à chacun l'opportunité de faire une offre, sachant que le prix de départ, c'est 1,8 million."



Le prix de départ de la maison est fixé à 1.800.000 euros. Les offres sont à remettre pour le 15 juillet.



La maison sera idéale pour un particulier, un amateur d'art, une fondation ou une galerie d'art. Le public peut visiter la maison pour le plaisir, le premier week-end du mois.