La circulation des trains a été interrompue dimanche soir à hauteur de Watermael-Boitsfort (région de Bruxelles-Capitale), après la découverte d'un corps le long des voies, a indiqué dimanche soir la SNCB à l'agence Belga.



Depuis 20h30 environ, les trains de la ligne 161 entre Namur et Bruxelles-Luxembourg ne peuvent plus passer par Watermael-Boitsfort et sont dès lors déviés via la gare de Louvain (Brabant flamand).