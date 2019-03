La collecte des sacs-poubelles perturbée à Bruxelles en raison de la grève des femmes: "C'est vrai que sans elles, le monde s'arrête"

La grève des femmes, initiée par le Collecti.e.f 8 mars en cette Journée internationale des droits des femmes, est suivie au sein de Bruxelles Propreté. L'absence des femmes à leurs postes a perturbé la collecte des sacs-poubelles.

Ce matin, Marc a remarqué un événement inhabituel: les sacs-poubelles qu'il avait déposés la veille à Molenbeek n'avaient toujours pas été collectés. "Y aurait-il une grève des services publics non annoncée?, nous demande-t-il via le bouton orange Alertez-nous.

Effectivement, il y a grève. Mais celle-ci est d'un genre tout particulier. En effet, pour rappel, ce vendredi 8 mars, la Belgique connaît pour la première fois une grève pour défendre les droits des femmes. En cette Journée internationale des droits de la femme, le Collecti.e.f 8 mars, qui rassemble autour de mêmes revendications différents syndicats et associations, a lancé cet appel à la grève afin de montrer que, sans les femmes, le monde s'arrête. L'appel a été suivi à Bruxelles Propreté.





Les femmes aussi doivent prendre conscience de tout ce qu'elles font



Une information qui, de prime abord, interpelle Marc. "Mais, ce ne sont pas elles qui ramassent les sacs-poubelles, alors pourquoi sont-ils toujours là?", demande-t-il d'abord. En comprenant que l'absence des femmes à Bruxelles Propreté perturbe tout le fonctionnement de l'entreprise, y compris donc la collecte des sacs, Marc comprend où les femmes ont voulu en venir: faire comprendre à la population que, sans elles, les entreprises (et plus largement, le monde) dysfonctionnent. "C'est pas faux, admet Marc. C'est vrai que sans elles, le monde s'arrête. C'est intelligent finalement!".

Par ailleurs, faire grève permet de "symboliquement faire prendre conscience aux femmes de tout ce qu'elles font ou de tout ce qu'on les empêche de faire. Il existe un manque de prise de conscience aussi chez les femmes", selon Tania Van Hemelryck, conseillère en politique de genres auprès du recteur de l'Université catholique de Louvain (UCLouvain).





Plusieurs communes sont concernées

Les tournées des sacs blancs et jaunes sont concernées dans les communes d'Anderlecht, Berchem, Evere, Ganshoren, Jette, Koekelberg, Molenbeek, Neder-Over-Heembeek et Haren, Saint-Gilles, Schaerbeek, Woluwe-Saint-Pierre et enfin Woluwe-Saint-Lambert.

Les habitants dont les sacs n'auront pas été repris doivent les représenter aux collectes suivantes, soit le 12 mars pour les sacs blancs et le 15 mars pour les sacs jaunes. Les recypark ne souffrent eux d'aucune perturbation.