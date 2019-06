La commune d'Evere condamnée pour avoir licencié une employée par simple courrier: "Une question de respect"

La commune d'Evere a été sanctionnée cette semaine pour avoir licencié une employée contractuelle par courrier recommandé, écrit jeudi L'Echo. L'avocat de la plaignante veut faire adopter la jurisprudence par le secteur privé.



Le jugement du tribunal du travail de Bruxelles était attendu depuis près de deux ans. La commune d'Evere est finalement condamnée à verser des dommages matériels et moraux à une ancienne contractuelle pour l'avoir licenciée du jour au lendemain par simple courrier. Le jugement rendu par le tribunal, qui s'appuie sur un arrêt de la Cour constitutionnelle, devrait faire jurisprudence. L'avocat de la plaignante, Me Hervé Hérion, qualifie cette décision de "progrès social et, au-delà, d'une question de respect".