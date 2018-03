La commune de Jette s'oppose à un élargissement du Ring de Bruxelles

Les autorités jettoises organisent dimanche prochain une manifestation pour protester contre le projet d'élargissement du ring face au Bois du Laerbeek. A cette occasion, le bourgmestre Hervé Doyen (CDH) et l'échevine de l'Environnement Claire Vandevivere (CDH) se déguiseront sur le thème du Seigneur des Anneaux, ou plutôt, de 'Lords of the Ring de Bruxelles'. "Aux Seigneurs ténébreux qui souhaitent s'emparer de l'Anneau et du destin des Bruxellois, nous rappellerons que, tant qu'il se situera sur le territoire jettois, ses villageois feront entendre leur voix", indiquent les autorités communales.

"La préservation du Bois du Laerbeek est une bataille gagnée depuis quelques années grâce à la forte mobilisation jettoise de l'époque. Mais aujourd'hui, le gouvernement flamand continue à avancer sur son projet d'élargissement du ring et les conséquences de ce projet seront très lourdes pour l'environnement et pour la santé des Bruxellois", indiquent les responsables de la commune de Jette.

"Malheureusement, face à ce danger, le gouvernement bruxellois se terre. Mais pour le bourgmestre et l'échevine de l'Environnement, il n'est pas tolérable de laisser cette menace se concrétiser sans rien faire. Le bourgmestre Gandalf et l'échevine Galadriel défendront donc ce dimanche la nécessité de ne pas céder à la tentation d'élargir l'Anneau bruxellois. Au contraire, pour le bien de tous, ils revendiqueront son enfouissement sur une longueur de plusieurs centaines de mètres à la hauteur de Jette", concluent-ils.