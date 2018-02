La commune de Molenbeek victime de trois pannes d'électricité ce vendredi

Trois coupures de courant se sont produites vendredi à Molenbeek-Saint-Jean. Un entrepreneur qui menait des travaux à Molenbeek a provoqué deux coupures de courant, a fait savoir le gestionnaire du réseau électrique, Sibelga. Un premier câble a été endommagé en matinée au cours de travaux d'excavation, privant quatorze rues de courant entre 9h50 et 10h50. Un deuxième câble a été touché sur le même chantier, privant d'électricité une vingtaine de rues entre 13h15 et 14h15. La troisième panne est indépendante de ce double incident et s'est produite à la limite avec la commune d'Anderlecht.

Les câbles endommagés au cours de travaux ont privé de nombreuses rues de la commune d'électricité. Trois rues environ ont été touchées deux fois, a indiqué un porte-parole de Sibelga. Il s'agit des rues Mommaerts, Vandenboogaerde et Ribaucourt. "Cela ne veut pas forcément dire que les mêmes maisons ont été touchées, mais il est possible que certaines personnes se soient retrouvées sans courant deux fois sur la journée". La troisième panne a privé d'électricité une trentaine de rues entre 15h00 et 17h15.