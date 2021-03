Le couvre-feu à Bruxelles maintenu jusqu'au 31 mars: réévaluation le 26 mars

Nos sources nous indiquaient qu'au début de la réunion de ce mercredi, on semblait se diriger vers une réduction du couvre-feu à Bruxelles. Quelques heures plus tard, il n'en était plus rien. Les bourgmestres des communes bruxelloises et le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort réunis ce mercredi ont finalement décidé de prolonger le couvre-feu actif sur toute la Région de Bruxelles-Capitale de 22h à 6h.

"Suite à l'analyse de la situation épidémiologique qui demeure sérieuse en Région bruxelloise (une incidence de 360 cas sur 100.000 habitants selon Sciensano, la plus élevée en Belgique), le ministre-président Rudi Vervoort, en bonne concertation avec les instances participantes au CORES, a décidé de maintenir les mesures bruxelloises jusqu'au 31 mars 2021 compris en addition aux mesures fédérales", indique son cabinet dans un communiqué. "Une réévaluation de ces mesures sera effectuée à partir du 26 mars sur base de l'évolution de la situation sanitaire."

Le Conseil régional de sécurité, qui rassemble le ministre-président et les bourgmestres des 19 communes de la Région, était réuni mercredi matin afin d'évaluer les mesures sanitaires plus strictes en vigueur dans la capitale. Le 26 février dernier, la Wallonie avait décidé de s'aligner à partir du 1er mars sur le couvre-feu fédéral, en vigueur entre minuit et 05h00 du matin. La question se posait à Bruxelles de maintenir seule un couvre-feu plus strict. Mercredi, le CORES a donc décidé de maintenir les mesures actuelles.

Celles-ci concernent le couvre-feu, mais aussi l'obligation du port du masque (couvrant le nez et la bouche), la fermeture de tous les commerces à 20h00 et l'interdiction de la consommation d'alcool sur l'espace public. "Une réévaluation de ces mesures sera effectuée à partir du 26 mars sur base de l'évolution de la situation sanitaire, de l'avancement de la campagne de vaccination et du plan plein air décidé par le comité de concertation", précisent les autorités bruxelloises. "Si la situation sanitaire le permet, le couvre-feu sera aligné aux décisions du Codeco en la matière le 1er avril."

Le prochain comité de concertation aura lieu le vendredi 26 mars.