Gabriel raconte sa rencontre avec un... kangourou cette nuit sur le ring de Bruxelles

En partant travailler cette nuit, Gabriel a fait une bien curieuse rencontre : un kangourou…

"Il était peu avant 3 heures du matin, je me trouvais à Anderlecht sur la 2e bande et j’ai aperçu au loin un animal mais je n’aurais pas pensé à celui-là", a-t-il commencé via le bouton orange Alertez-nous.

Une rencontre plutôt cocasse en pleine nuit. Notre témoin a dû se frotter les yeux pour s'assurer qu'il ne rêvait pas, et faire très attention à l'animal imprudent qui s'avançait sur la chaussée.

"J'ai ralenti mais comme il avançait, à sa hauteur, j’ai donné un coup de klaxon pour qu'il s'arrête", raconte-t-il encore.

Si Gabriel se souviendra longtemps de sa rencontre nocturne avec un kangourou, ses collègues ne l'ont pas vraiment pris au sérieux : "Pas beaucoup ne m'ont cru mais ce que j'ai vu, je ne l'oublierai jamais".

Les collègues de notre témoin auraient bien fait de le croire car il n'est pas le seul à avoir vu le marsupial en escapade sur le ring : la police fédérale nous informe avoir reçu l'appel d'une autre personne vers 2h30 du matin afin de signaler un kangourou sur le ring au niveau d'Anderlecht vers Grand-Bigard. Des équipes se sont rendues sur place mais ils n'ont pas retrouvé l'animal.

Ce n'est pas la première fois qu'un animal du genre est signalé dans nos contrées. Un wallaby avait été aperçu par un conducteur de bus à Libramont il y a un an. Il appartenait à un particulier et s'était échappé de son parc.

Dans le cas qui nous occupe aujourd'hui, on ne sait pas d'où vient l'animal mais levez le pied sur les routes, on est jamais à l'abri d'une rencontre étonnante.



©Pixabay