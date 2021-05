La deuxième édition de la Grande Manifestation de la santé se tient aujourd'hui à Bruxelles

La deuxième édition de la Grande Manifestation de la Santé se tiendra samedi à Bruxelles, à partir de 15h. Plus de 60 collectifs, associations et syndicats européens ont signé un appel à une mobilisation internationale pour protester contre le sous-financement des systèmes de santé. Plusieurs autres pays d'Europe manifesteront également.



Pour les signataires de cet appel, le financement des systèmes de santé ne répond plus aux besoins des populations. Le nombre de lits, le personnel et le matériel ont été réduits à la suite des politiques d'austérité, ce qui a conduit a une dégradation des conditions de travail des professionnels et donc de la qualité des soins dans toute l'Europe.

"Le secteur de la santé est considéré comme une entreprise, un moyen de gagner de l'argent", déplore Cherin Benzouid, du Collectif inter hôpitaux français. "L'accès aux soins et aux médicaments devrait être un bien commun, y compris pour le vaccin contre le Covid." En Belgique, c'est également le sous-financement du secteur qui est en ligne de mire.

"Depuis 2019, nous demandons des changements qui permettraient d'assurer des soins de qualités accessibles à tous et des conditions de travail correctes pour l'ensemble du personnel", explique Stephen O'Brien, du collectif La santé en lutte. "Malgré la crise, qui a clairement montré l'importance d'un service de santé efficace, les quelques améliorations consenties par le gouvernement sont tellement minimes que nous ne voyons aucun changement sur le terrain."

D'après La santé en lutte, afin de garantir aux usagers des soins de qualité, plusieurs changements sont nécessaires: "Nous devons sortir le secteur de la logique marchande, renforcer les effectifs, revoir les normes d'encadrement, améliorer les conditions de travail et augmenter les bas salaires", indique le collectif. "La santé, notre bien commun, est trop souvent ignoré au profit des intérêts privés et financiers."

Après une première version le 13 septembre, c'est la deuxième édition de la Grande Manifestation de la santé dans notre pays. Les participants se réuniront le 29 mai à 15h00 au Mont des Arts à Bruxelles "C'est ouvert à tout le monde, précise Stephen O'Brien. "Les professionnels de la santé, les usagers, les citoyens, etc. Nous espérons environ 3.000 personnes."

Afin que les mesures sanitaires soient respectées, des masques et du gel hydroalcoolique seront distribués et les participants seront répartis en plusieurs groupes. Des manifestations auront également lieu à Barcelone, Madrid, Marseille, Milan, Montréal, Paris et Rennes le 29 mai, le 5 juin à Rome et le 3 juillet au Royaume-Uni.