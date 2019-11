La disparition de Firdaous, une ado d'Uccle, inquiète: sa soeur est une combattante en Syrie revenue en Belgique

Le parquet et la police ignorent où se trouve la jeune fille et estiment que son intégrité physique est peut-être sérieusement en danger.

La police rediffuse un avis de recherche pour Firdaous B., une adolescente âgée de 14 ans qui a quitté mercredi dernier son domicile situé à Uccle et n'a plus donné signe de vie depuis.

Selon le parquet de Bruxelles, la disparition est inquiétante car il s'agit d'une jeune fille qui fréquente normalement régulièrement l'école mais qui ne s'y est pas présentée mercredi passé. Le parquet et la police ignorent où se trouve la jeune fille et estiment que son intégrité physique est peut-être sérieusement en danger.

La jeune fille recherchée mesure environ 1m60 et est de corpulence très mince. Elle a les yeux foncés et les cheveux mi-longs qu'elle porte attachés. Elle pourrait être vêtue d'un niqab brun foncé et des gants noirs, bien qu'aucune description vestimentaire ne soit disponible.



Les enquêteurs envisagent que Firdaous se soit radicalisée et soit en route vers la Syrie. Cette piste est d'autant plus prise au sérieux qu'il apparaît à présent que sa sœur aînée est une 'returnee'.

"Deux photos ont été diffusées, une en habits traditionnels et une en habits occidentaux, car Firdaous s'habille de ces deux manières. Différents médias avancent la piste de la radicalisation et un possible départ vers la Syrie. Cette hypothèse n'est pas exclue et est activement examinée. Il n'est toutefois pas possible, sur base des éléments de l'enquête, de confirmer un départ imminent. Des éléments de l'enquête il apparaît en tous cas que Firdaous ne s'est encore jamais rendue en Syrie", a indiqué le parquet de Bruxelles.



La sœur de Firdaous B. est une combattante belge partie en Syrie, puis revenue sur le territoire belge. La jeune femme, qui est majeure, a été interpellée mercredi dernier et il sera prochainement décidé si son dossier sera repris par le parquet fédéral. Il n'a pas encore pu être clairement établi combien de temps elle a séjourné à Syrie, a indiqué lundi le parquet.