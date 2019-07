La FEB ouvre ses portes aux étudiants en pleine révision: "On rapproche les jeunes et les acteurs du marché de l'emploi" (vidéo)

Vacances studieuses pour tous les étudiants qui ont une seconde session à présenter en août. Si vous êtes dans le cas et recherchez un endroit frais et calme pour travailler, sachez que la Fédération belge des Entreprises dans le centre de Bruxelles met des salles de réunion à la disposition des étudiants. C’est la toute première fois que la FEB prend cette initiative. Explication de Mathieu Langer.

C’est une première depuis le 22 juillet dernier. Comme on peut le voir derrière notre journaliste, Mathieu Langer, les étudiants sont en train de travailler très sérieusement. Ils ont choisi cet endroit tout simplement parce que cette salle est climatisée. C’est notamment le choix de Florence: "Je suis venue ici pour travailler sur mon mémoire parce que je ne travaille pas très bien à la maison. Donc c’est super parce que ce sont vraiment de bonnes conditions, elle est climatisée, il fait calme, donc c’est vraiment très chouette de pouvoir venir travailler ici." Cette salle est ouverte dès 8h30 tous les jours.

Alors pourquoi la Fédération belge des Entreprises a-t-elle décidé d’ouvrir ses portes à tous ces étudiants? Au total, il y a une soixantaine de places disponibles. C’est la question posée à Pauline Bertrand, attachée de presse à la FEB. "C’est la première fois que la FEB prend une telle initiative. La période estivale est un peu plus calme du coup toutes nos salles ne sont pas occupées et du coup on s'est dit que ce serait chouette de faire profiter un autre public de nos salles de réunion. Et par ailleurs on cherche aussi via Young Talent in Action, un projet que la FEB a lancé en 2015, à rapprocher les jeunes et les acteurs du marché de l’emploi. Donc c’est important pour nous de prendre une initiative comme ça dans ce cadre-là."

Cette salle reste ouverte jusqu’au 22 août.