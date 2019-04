Des tensions ont éclaté aux abords de l'école de la fillette à Schaerbeek (vidéo)

Alors que les premiers résultats de l'enquête ont été rendus publics indiquant que la fillette de 4 ans n'avait pas été violée, des tensions sont survenues aux abords l'école communale n°1 de Schaerbeek. La façade de l'école a essuyé des jets de pierre et les forces de l'ordre ont été brièvement prises à partie.

Suite à l'annonce du parquet de Bruxelles stipulant qu'aucun viol n'avait été commis sur l'enfant de 4 ans victime de saignements des parties intimes en raison d'une infection, les esprits se sont échauffés ce mardi matin devant l'école n°1 de Schaerbeek. Une dizaine de mères en colère s'en sont prises à la police qui les empêche de rentrer dans l'établissement. Elles ont lancé plusieurs objets en direction des forces de l’ordre, tandis que d’autres personnes présentes tentaient de les calmer. Plusieurs mères en colère ont témoigné. Selon elles, un viol aurait bien été commis mais la justice aurait étouffé l’affaire. Elles ne croient donc pas la version du médecin légiste du Parquet.

"Comment cette fille aurait-elle pu saigner alors qu'elle n'avait qu'une simple infection ? Pourquoi les services de la jeunesse n'ont pas été directement appelés ? Si cette fille était de couleur 'blanche' est-ce que les conclusions du Parquet auraient été identiques ?" Voici en vrac les interrogations entendues par notre reporter sur place Nicolas Lowyck.

Peu de temps après le début de l’émeute, des renforts policiers munis de boucliers et de casques ont pris le relais de la police locale devant l’établissement.

Rien n'indique qu'il y a eu abus sexuel

Les premiers éléments d'enquête indiquent qu'il n'y a pas eu abus sexuel, a informé le parquet de Bruxelles, mardi en fin de matinée. "Aucun fait de moeurs et aucune autre violence n'a été commis", a précisé Denis Goeman, porte-parole du parquet de Bruxelles, indiquant qu'il ressort des examens médicaux que la fillette a eu une infection qui provoque des saignements.



Jeudi en fin d'après-midi, la maman d'une fillette de quatre ans, inscrite à l'école communale n°1 de Schaerbeek, avait récupéré cette dernière après l'école et remarqué des saignements au niveau de ses parties intimes. La petite fille et ses parents avaient été pris en charge à l'hôpital Paul Brien à Schaerbeek, puis transférés au CHU Saint-Pierre à Bruxelles pour des examens plus poussés de l'enfant.Une plainte avait ensuite été déposée par les parents de la mineure auprès de la police.