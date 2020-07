La Foire du Midi définitivement annulée

Le bourgmestre de la Ville de Bruxelles, Philippe Close, a décidé lundi d'annuler complètement la prochaine édition (déjà raccourcie) de la Foire du Midi, qui devait se tenir du 1er au 30 août. "Il n'est plus possible de tenir cet évènement vu les nouvelles mesures définies par le Conseil national de sécurité", qui s'est réuni plus tôt dans la journée, a annoncé le maïeur lundi après-midi sur Twitter.