La grande synagogue de Bruxelles fête ses 140 ans: le roi Philippe prend part à la cérémonie

Environ 500 personnes ont assisté, lundi soir, à la cérémonie organisée dans le cadre du 140e anniversaire de la Grande Synagogue de Bruxelles, du 10e anniversaire de sa reconnaissance par l'Union européenne en tant que Grande Synagogue de l'Europe et du 210e anniversaire du Consistoire central israélite de Belgique.



Le roi Philippe a pris part à cette cérémonie. Sa présence se veut un signe de sa reconnaissance de la contribution de la communauté juive en Belgique et s'inscrit dans la continuité de sa démarche visant à encourager le dialogue entre les cultes et la laïcité organisé en Belgique. Dès le début de son règne, il a ainsi eu des rencontres avec les différentes communautés religieuses: un déjeuner en 2015 avec les représentants de la communauté juive à Laeken, un iftar avec une famille marocaine, une table ronde interreligieuse en 2017 au Palais...

Parmi les personnalités présentes figuraient des représentants de la laïcité et des cultes reconnus comme Joseph De Kesel, cardinal et archevêque de l'archidiocèse de Malines-Bruxelles, et le président de l'Exécutif musulman Mehmet Ustun. Des ambassadeurs et des hommes politiques ont également pris part à l'événement, parmi lesquels le président du PS Elio Di Rupo, le bourgmestre de Bruxelles Philippe Close, la bourgmestre de Molenbeek-Saint-Jean Françoise Schepmans et le ministre de la Justice Koen Geens. Ce dernier a instauré des réunions deux fois par an avec des représentants des cultes reconnus et de la laïcité.





Il a pris la parole, tout comme le grand-rabbin de Bruxelles Albert Guigui et l'actuel président du Consistoire central israélite de Belgique Philippe Markiewicz. Après avoir salué le rôle de ses prédécesseurs, ce dernier a fait valoir son intérêt à promouvoir les valeurs d'une démocratie éclairée. "Le maintien des traditions religieuses, avec ouverture et tolérance, et sans condescendance aucune, est source d'enrichissement pour tous, surtout si la liberté de conscience et le respect de l'autre dans sa différence sont mis en exergue", a-t-il souligné.

"Nous veillerons donc tous à combattre avec vigueur toutes les formes d'extrémisme, toutes les formes de racisme, toutes les formes d'antisémitisme auxquelles l'Europe est encore confrontée. Nous resterons toujours fermes lorsqu'il s'agira de défendre, au sein de nos Etats de droit, les valeurs de la démocratie."