La ligne 1 du métro interrompue entre Merode et Stockel ces 10 et 11 novembre

La ligne 1 du métro bruxellois sera interrompue entre les stations Merode et Stockel pendant le weekend des 10 et 11 novembre, en raison du placement d'un nouvel aiguillage, annonce la Stib mardi. Aucun métro ne circulera donc entre Merode et Stockel durant ces deux jours. Tous les métros continueront leur trajet vers Herrmann-Debroux après avoir passé la station Merode. Des navettes de bus seront mises en place sur le tronçon concerné par l'interruption de trafic des métros et deux lignes de tram seront prolongées, assure la société de transports publics bruxellois. Ces navettes circuleront selon la même plage horaire que le métro et feront arrêt à toutes les stations de métro de la ligne 1 entre Merode et Stockel. Elles desserviront également tous les arrêts de surface rencontrés sur leur trajet.Les trams des lignes 39 et 44 seront prolongés jusqu'à Merode durant les travaux. Un départ supplémentaire, 20 minutes après le dernier départ habituel, sera assuré pour les lignes de bus 28, 42 et 45.