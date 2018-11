La magie de Noël prend ses quartiers sur la Grand-Place: "Un colosse de 22 mètres de haut et de plusieurs tonnes est arrivé" (vidéo)

Ce jeudi matin, peu avant 8h, le sapin de Noël a fait son entrée sur la Grand-Place de Bruxelles. Notre journaliste Sébastien de Bock était là. Il nous commente cette manoeuvre délicate entamée à l'aube pour transporter ce géant de la forêt: "C'est un véritable colosse qui va décorer la Grand-Place cette année. Un arbre de 22 mètres de haut et de plusieurs tonnes. Cet épicéa de 67 ans est bien arrivé sur la Grand-Place après un trajet semé d'embûches surtout sur les derniers mètres dans les ruelles étroites du centre de Bruxelles. Le sapin a un peu souffert mais il dégage cette forte odeur de pin. Il y a quelques secondes, un passant me disait: " Cela sent déjà Noël". Maintenant, place à l'autre défi de la matinée: lever le sapin, l'ériger au milieu de la Grand-place. Il va surplomber la traditionnelle crèche qui est en cours de montage et puis il va falloir le décorer et il restera ici jusqu'aux premiers jours du mois de janvier."