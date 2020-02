La maquette de Rome du musée du Cinquantenaire à Bruxelles enfin restaurée (vidéo)

La restauration de la maquette de Rome avait débuté en octobre 2018. Ce 6 février, elle est de nouveau accessible au public !

Après un an et quatre mois de travaux, le grand public pourra de nouveau admirer, à partir du 6 février, au musée du Cinquantenaire à Bruxelles, la maquette restaurée représentant la ville de Rome à la fin du IVe siècle, indique mercredi la Fondation Roi Baudouin dans un communiqué.

Cette reconstitution en relief au 1/400e, que l'on doit à l'architecte Paul Bigot, a fait l'objet d'un nettoyage en profondeur et a été restauré là où cela s'avérait nécessaire en 2019 avant d'être complètement numérisée, rappelle la Fondation. Mais le changement le plus important concerne le dispositif de mise en valeur de la maquette dont il ne reste plus à l'heure actuelle que deux exemplaires conservés sur les quatre créés à l'origine.

L'ancienne installation 'son et lumière' a ainsi été rénovée et l'utilisation de technologies modernes (vidéos, écrans tactiles, animations 3D et réalité augmentée) permettra aux visiteurs de vivre une expérience interactive inédite, souligne la Fondation Roi Baudouin.