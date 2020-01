Fillette de 7 ans retrouvée morte à Molenbeek: la mère reste en détention

La chambre du conseil de Bruxelles a décidé, vendredi, de prolonger d'un mois la détention préventive d'une mère suspectée du meurtre de sa fille, commis le 17 janvier dernier à Molenbeek-Saint-Jean. La suspecte avait elle-même averti les autorités du décès de fille, âgée de 7 ans, le 20 janvier. Elle a été placée sous mandat d'arrêt et inculpée de meurtre.

La suspecte, âgée de 39 ans, a déclaré le décès de son enfant lundi matin à la commune de Molenbeek-Saint-Jean. La police a ensuite immédiatement été avisée des faits et un juge d'instruction a été saisi. Ce dernier ainsi que le parquet de Bruxelles sont descendus sur place. Un médecin légiste a ensuite été désigné et s'est également rendu sur les lieux, le domicile familial à Molenbeek-Saint-Jean, où le corps se trouvait. Certains éléments ont immédiatement été considérés comme suspects, notamment le fait que le décès remontait plus que probablement à plusieurs jours. Une autopsie a ensuite été ordonnée.

Les premiers résultats montrent que le décès de l'enfant n'est pas naturel, mais la cause exacte doit encore être déterminée. Une expertise toxicologique a été ordonnée en complément.